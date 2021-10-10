Українців попередили про нічні заморозки: де та коли чекати
Джерело:Укргідрометцентр
Атмосферні фронти з південного заходу принесуть в Україну нестійку і вологу погоду. У ніч на 11 жовтня у західних та північних областях очікують заморозки.
Вже у наступну ніч і до кінця тижня стовпчики термометрів сягатимуть плюсових позначок.
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Заморозки в Україні
Синоптики прогнозують заморозки у ніч на 11 жовтня у таких областях:
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Волинській,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Чернівецькій,
- Закарпатській,
- Житомирській,
- Чернігівській,
- Сумській.
У високогір'ї Карпат очікують до – 6 градусів.
Вдень температура прогріється від +12 до +16 градусів – залежно від регіону. Опадів не прогнозують, вітер розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на 12 жовтня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Далі вночі буде тепліше
У ніч на 12 жовтня заморозків не буде, температура повітря становитиме від +2 до +8 градусів.
Однак того дня Україна поділиться навпіл – у західних, частині північних та центральних областей йтимуть дощі, у Карпатах – з мокрим снігом, на решті територій – сухо.
У регіонах, де очікують опади, відчутно похолодає – у середньому до +6…+8 градусів.
Вітер дутиме південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
До слова, вночі 13 – 15 жовтня заморозків наразі теж не прогнозують.
Прогноз погоди на 13 жовтня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру