Грози, град та вітер: українців попередили про погіршення погоди
Джерело:ДСНС
Рятувальники продовжують долати наслідки негоди, яка накрила Україну. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що погіршення погоди продовжиться і 28 червня.
Українців попередили про 1 рівень небезпечності. Крім цього, в деяких областях на День Конституції переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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На День Конституції оголосили штормове попередження
Погодні умови 28 червня погіршаться в північно-східній частині України. На цих територіях очікуються:
- грози;
- подекуди град;
- шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду.
За даними Укргідрометцентру, зливи накриють Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.
Попри опади, на Півночі та Сході буде тепло. Температура повітря становитиме від +24 до +26 градусів.
Прогноз погоди на 28 червня / Карта Укргідрометцентру
Наслідки негоди в Україні: останні новини
- В Україні з 25 червня вирує негода. У Львівській області протягом кількох годин випало 60% місячної норми опадів. Зливи та потужний вітер підтопили житлові будинки, пошкодили дахи, затопили навіть заклади харчування.
- В Одесі через сильні дощі було затоплено прибережний район Аркадія. У соцмережах публікували відео, на яких помітно, що вулиці повністю перетворилися на гірські річки.
- Грози і шквали вітру зумовили проблеми з електроенергією. Протягом 27 червня люди у понад 100 населених пунктах залишилися без світла.
- У селі Софіївка, що на Черкащині, блискавка вдарила у дерево, під яким перебувало 3 людей. Внаслідок потужного удару двоє з них – загинули.