Трагедія в Польщі: українця розчавило домкратом
Джерело:TVP.info
У Польщі під час робіт на залізничном мості загинув українець. Трагедія сталася у місті Вронкі на північному заході країни.
Інформацію про загибель 39-річного чоловіка поширили у місцевих ЗМІ. Факт трагічної загибелі українця підтвердили у поліції.
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Трагедія сталася у суботу 3 липня, близько 17:00. Чоловік працював на роботах із ремонту залізничного мосту. Під час лагодження впала одна з машин і причавила українця.
Чоловіка намагалися реанімувати: на місце прилетів вертоліт служби медичної авіації. Спецзасобами рятувальники звільнили чоловіка, однак травми були настільки сильними, що медики не змогли його врятувати.
Поліція була на місці інциденту і почала розслідування. Прессекретарка поліції Сандра Худа зазначила, що найімовірніше, стався збій. Втім, точні причини трагедії з'ясовують.
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- Внаслідок зіткнення мікроавтобус перевернувся на бік. У салоні було 9 пасажирів.
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