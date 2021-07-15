Українцям офіційно дозволили в'їзд в ЄС

15 липня 2021 , 19:06
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Джерело:

Рада ЄС

Євросоюз 15 липня відновив вільний в'їзд для мандрівників з України. Нашу державу додали до рекомендованого списку третіх країн.

Так, вже опублікували офіційне рішення. Перелік країн діятиме 2 тижні, а потім його переглянуть.

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Однак варто зауважити, що рекомендація Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом. Влада усіх держав-членів повинна самостійно приймати рішення щодо реалізації змісту рекомендації.

Коли українці зможуть подорожувати в ЄС

Українці з 15 липня отримали можливість вільно подорожувати до країн Європейського Союзу. Але для цього туристам може знадобитися:

  • сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу,
  • наявність негативного тесту.

Умови в'їзду для громадян України відрізнятимуться в залежності від правил тієї чи іншої держави.

Зазначимо, що станом на 15 липня до списку країн зеленої зони входять 23 країни:

  • Албанія,
  • Вірменія,
  • Австралія,
  • Азербайджан,
  • Боснія і Герцеговина,
  • Бруней-Даруссалам,
  • Канада,
  • Ізраїль,
  • Японія,
  • Йорданія,
  • Ліван,
  • Чорногорія,
  • Нова Зеландія,
  • Катар,
  • Молдова,
  • Північна Македонія,
  • Саудівська Аравія,
  • Сербія,
  • Сінгапур,
  • Південна Корея,
  • Україна,
  • Сполучені Штати,
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.
Зверніть увагу! Раніше віцепрезидент Єврокомісії  Марош Шефчович
заявив, що відкриття кордонів для українців – це питання кількох днів. Водночас він заявив, що для цього є всі передумови.

Що цьому передувало

Перед тим Рікард Джозвяк розповів, що ЄС включив Україну до списку, тож готує відповідне рішення. Потім це підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Рада ЄС 30 червня 2020 року ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС. 

До переліку вже включили Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію та Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар та Саудівську Аравію.

Які критерії застосовують до країн у списку

  • Критерії для визначення третіх країн оновлювали ще 20 травня.
  • Вони стосуються епідеміологічної ситуації, а також надійності наявної інформації та джерел даних.
Автор: Ольга Музика