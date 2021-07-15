Українцям офіційно дозволили в'їзд в ЄС

Євросоюз 15 липня відновив вільний в'їзд для мандрівників з України. Нашу державу додали до рекомендованого списку третіх країн.

Так, вже опублікували офіційне рішення. Перелік країн діятиме 2 тижні, а потім його переглянуть.

Читайте також У ЄС можуть запровадити обов'язкову вакцинацію: деталі

Однак варто зауважити, що рекомендація Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом. Влада усіх держав-членів повинна самостійно приймати рішення щодо реалізації змісту рекомендації.

Коли українці зможуть подорожувати в ЄС

Українці з 15 липня отримали можливість вільно подорожувати до країн Європейського Союзу. Але для цього туристам може знадобитися:

сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу,

наявність негативного тесту.

Умови в'їзду для громадян України відрізнятимуться в залежності від правил тієї чи іншої держави.

Зазначимо, що станом на 15 липня до списку країн зеленої зони входять 23 країни:

Албанія,

Вірменія,

Австралія,

Азербайджан,

Боснія і Герцеговина,

Бруней-Даруссалам,

Канада,

Ізраїль,

Японія,

Йорданія,

Ліван,

Чорногорія,

Нова Зеландія,

Катар,

Молдова,

Північна Македонія,

Саудівська Аравія,

Сербія,

Сінгапур,

Південна Корея,

Україна,

Сполучені Штати,

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Що цьому передувало

Раніше віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що відкриття кордонів для українців – це питання кількох днів. Водночас він заявив, що для цього є всі передумови.

Перед тим Рікард Джозвяк розповів, що ЄС включив Україну до списку, тож готує відповідне рішення. Потім це підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Рада ЄС 30 червня 2020 року ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС.

До переліку вже включили Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію та Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар та Саудівську Аравію.

Які критерії застосовують до країн у списку