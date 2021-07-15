Українцям офіційно дозволили в'їзд в ЄС
Джерело:Рада ЄС
Євросоюз 15 липня відновив вільний в'їзд для мандрівників з України. Нашу державу додали до рекомендованого списку третіх країн.
Так, вже опублікували офіційне рішення. Перелік країн діятиме 2 тижні, а потім його переглянуть.
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Однак варто зауважити, що рекомендація Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом. Влада усіх держав-членів повинна самостійно приймати рішення щодо реалізації змісту рекомендації.
Коли українці зможуть подорожувати в ЄС
Українці з 15 липня отримали можливість вільно подорожувати до країн Європейського Союзу. Але для цього туристам може знадобитися:
- сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу,
- наявність негативного тесту.
Умови в'їзду для громадян України відрізнятимуться в залежності від правил тієї чи іншої держави.
Зазначимо, що станом на 15 липня до списку країн зеленої зони входять 23 країни:
- Албанія,
- Вірменія,
- Австралія,
- Азербайджан,
- Боснія і Герцеговина,
- Бруней-Даруссалам,
- Канада,
- Ізраїль,
- Японія,
- Йорданія,
- Ліван,
- Чорногорія,
- Нова Зеландія,
- Катар,
- Молдова,
- Північна Македонія,
- Саудівська Аравія,
- Сербія,
- Сінгапур,
- Південна Корея,
- Україна,
- Сполучені Штати,
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Що цьому передувало
Перед тим Рікард Джозвяк розповів, що ЄС включив Україну до списку, тож готує відповідне рішення. Потім це підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що Рада ЄС 30 червня 2020 року ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС.
До переліку вже включили Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію та Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар та Саудівську Аравію.
Які критерії застосовують до країн у списку
- Критерії для визначення третіх країн оновлювали ще 20 травня.
- Вони стосуються епідеміологічної ситуації, а також надійності наявної інформації та джерел даних.