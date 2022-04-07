Українцям потрібна зброя, і це буде найсильнішою санкцією проти Росії, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський на сорок третій день війни записав нове відеозвернення. Він наголосив, що Україна все ще потребує допомоги.

За словами Зеленського, потрібно більше санкцій. Він зазначив, що критерієм для оцінки рішень інших країн повинна бути сміливість.

До теми Питання не у переліку необхідного озброєння, а в часі, коли воно надійде, – Кулеба

"Сміливість і практичність. Насамперед Україні потрібна зброя, яка дозволить отримати перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути", – заявив Зеленський.

Дипломатична перемога

Президент додав, що 7 квітня маємо хорошу новину. Мовиться про те, що Росія програє на майданчиках, які розглядала, як цілком комфортні для себе.

Зокрема, Генасамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Цілком логічно і справедливо,

– сказав Зеленський.

Повне звернення президента: дивіться відео