Українцям пропонують приєднатися до остаточної ліквідації банківської системи Росії

Росія у відповідь на агресію проти України отримала безпрецедентні санкції, які руйнують економіку агресора. Допомогти ліквідувати банківську систему окупантів може кожен охочий.

Росію можна відправити до Ірану та КНДР

Щоб завдати непоправного удару банківській системі орди, потрібно щоб Росія потрапила у чорний список Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.

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FATF має визнати Росію країною-терористом і внести її до чорного списку. Після цього будь-які операції з чи в Росію триватимуть тижнями. Потенційно це змусить закордонні банки покинути російський ринок.

Наразі в чорному списку FATF лише Іран та Північна Корея.

Удар сильніший за відключення від SWIFT

Цей удар буде сильнішим, аніж відключення російських банків від системи SWIFT. Причина в тому, що проблеми з операціями торкнуться всіх російських банків без винятків.

Що потрібно зробити

На сторінці FATF та її керівництва потрібно розміщати заклик – внести Росію до "чорного списку". Відповідні дописи варто публікувати скрізь з тегом організації.

Допис повинне супроводжувати фото, які доступні у цьому дописі. Картинки для сторіз – за цим посиланням.

Дописи варто розміщати на таких сторінках:

FATF

facebook.com/theFATF

twitter.com/FATFNews

linkedin.com/company/financial-action-task-force-fatf-/

instagram.com/fatf_gafi/

Vincent Schmoll — FATF Executive Secretary

facebook.com/vincent.schmoll

linkedin.com/in/vincent-schmoll-18b9a4167/

Dr. Marcus Pleyer — FATF President

linkedin.com/in/marcus-pleyer-4658bb1b6/

twitter.com/MarcusPleye

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