Українцям рекомендували утриматися від поїздок до Казахстану через масові протести

Українцям рекомендують тимчасово утриматися від поїздок до Казахстану. Причиною стали масові протести, які спалахнули у країні й охопили великі міста.

Посольство України у Казахстані наголосило, що у місті Алмати, а також Алматинській та Мангистауській областях діятиме режим надзвичайної ситуації. Він набув чинності 5 січня й триватиме до 19 січня 2022 року.

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Рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які знаходяться на території Казахстану утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні,

– мовиться у повідомленні.

Посольство України у Казахстані також нагадало номер "гарячої лінії": +7(705)7556610.

Указ про запровадження режиму надзвичайної ситуації підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.

В Алмати вогонь охопив захоплену мерію

Протести у Казахстані тривають. В Алмати кілька тисяч мітингувальників прийшли на площу Республіки штурмувати акимат.

Учасники акції захопили будівлю мерії. Згодом спалахнула пожежа. Вогонь охопив мерію та прокуратуру.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що постійно чути стрілянину.

Головне про протести у Казахстані: дивіться відео

Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина - передовсім політична.