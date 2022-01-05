Українцям рекомендували утриматися від поїздок до Казахстану через масові протести
Джерело:Посольство України у Казахстані
Українцям рекомендують тимчасово утриматися від поїздок до Казахстану. Причиною стали масові протести, які спалахнули у країні й охопили великі міста.
Посольство України у Казахстані наголосило, що у місті Алмати, а також Алматинській та Мангистауській областях діятиме режим надзвичайної ситуації. Він набув чинності 5 січня й триватиме до 19 січня 2022 року.
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Рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які знаходяться на території Казахстану утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні,
– мовиться у повідомленні.
Посольство України у Казахстані також нагадало номер "гарячої лінії": +7(705)7556610.
Указ про запровадження режиму надзвичайної ситуації підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.
В Алмати вогонь охопив захоплену мерію
- Протести у Казахстані тривають. В Алмати кілька тисяч мітингувальників прийшли на площу Республіки штурмувати акимат.
- Учасники акції захопили будівлю мерії. Згодом спалахнула пожежа. Вогонь охопив мерію та прокуратуру.
- У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що постійно чути стрілянину.
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