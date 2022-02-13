Українцям, які застрягнуть за кордоном через скасування рейсів, обіцяють допомогу
Джерело:Державної авіаслужби України
У Мінінфраструктури заявили, що влада забезпечить повернення додому українців, які застрягнуть за кордоном через скасування авіарейсів. Водночас Україна закривати свій повітряний простір не планує.
Можливе скасування авіарейсів в Україну прокоментував очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков. Він зазначив, що влада очікує на стабілізацію ситуації найближчим часом.
Читайте також У SkyUP припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого
Українцям обіцяють допомогу з поверненням додому
Міністр запевнив, що Кабінет Міністрів, Офіс Президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення.
У випадку потреби держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону,
– наголосив Кубраков.
Глава відомства пояснив що ринки страхових послуг є вразливими до інформаційного поля, як і ринки капіталу.
Нагадаємо, Україна закривати свій повітряний простір наміру не має.
Проблеми з авіарейсами в Україну: що відомо
- Літак української авіакомпанії SkyUp, який виконував рейс Мадейра – Київ, 13 лютого здійснив вимушену посадку у Кишиневі. В авіакомпанії пояснили, що залітати в Україну заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Все через побоювання нападу Росії. Власники повітряних суден "вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію ЄС".
- У Міністерстві інфраструктури запевнили, що небо над Україною залишається відкритим. А закриття авіапростору є суверенним правом України.
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що Європейська агенція авіаційної безпеки також не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні.
- Згодом стало відомо, що SkyUP тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого. У компанії очікують на вирішення ситуації.