Україну атакували 415 дронами і ракетами: скільки цілей збили

У ніч проти 10 липня ворог знову атакував Україну "Шахедами" і ракетами. Основний напрямок удару - Київ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 10 липня противник атакував 415-ма засобами повітряного нападу:

397 "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово – Росія (близько 200 – "Шахеди");

8 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Брянської області – Росія;

6 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської області – Росія;

4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області – Росія

Станом на 10.00 ППО збила 178 засобів повітряного нападу противника, а саме:

164 ворожі БпЛА типу "Шахед";

8 балістичних ракет "Іскандер-М";

6 крилатих ракет Х-101.

Ще 204 дрони/ракети були локаційно втрачені.

Скільки цілей збила українська ППО цієї ночі / інфографіка Повітряних сил

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих – на 23 локаціях.

Зауважимо, що у Києві внаслідок російської атаки загинуло дві людини: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену Марія Дзюмага. Станом на ранок відомо про 16 постраждалих, їх кількість може зрости.