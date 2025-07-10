Україну атакували 415 дронами і ракетами: скільки цілей збили
- Ворог атакував Україну 397 "Шахедами, 8 балістичними ракетами "Іскандер-М", 6 крилатими ракетами Х-101 і 4 зенітними керованими ракетами С-300.
- ППО збила 178 засобів повітряного нападу, ще 204 ворожі цілі були локаційно втрачені.
У ніч проти 10 липня ворог знову атакував Україну "Шахедами" і ракетами. Основний напрямок удару - Київ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Як відпрацювала ППО
У ніч на 10 липня противник атакував 415-ма засобами повітряного нападу:
- 397 "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово – Росія (близько 200 – "Шахеди");
- 8 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Брянської області – Росія;
- 6 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської області – Росія;
- 4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області – Росія
Станом на 10.00 ППО збила 178 засобів повітряного нападу противника, а саме:
- 164 ворожі БпЛА типу "Шахед";
- 8 балістичних ракет "Іскандер-М";
- 6 крилатих ракет Х-101.
Ще 204 дрони/ракети були локаційно втрачені.
Скільки цілей збила українська ППО цієї ночі / інфографіка Повітряних сил
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих – на 23 локаціях.
Зауважимо, що у Києві внаслідок російської атаки загинуло дві людини: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену Марія Дзюмага. Станом на ранок відомо про 16 постраждалих, їх кількість може зрости.