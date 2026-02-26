Україну атакували десятки ракет та понад 420 БпЛА: скільки влучань та як працювала ППО

У ніч на 26 лютого російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Сили ППО збили понад 400 ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Скільки цілей Росії випустила на українські міста?

Ворог розпочав масштабну атаку на Україну з вечора 25 лютого. За інформацією Повітряних сил, станом на ранок 26 лютого російські війська випустили на мирні українські міста:

2 протикорабельні ракети "Циркон",

11 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400",

24 крилаті ракети Х-101,

2 керовані авіаційні ракети Х-69,

а також 420 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інші.

Для цього ворог використав пускові майданчики на території Міллерово, Курська, Брянська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії, й Гвардійське на ТОТ Криму.

Для відбиття повітряної ворожої атаки було залучено українську авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони.

У ПС повідомили, що оборонцям станом на 10 ранку вдалось збити чи знешкодити 2 протикорабельні ракети "Циркон", 4 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400", 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих БпЛА.