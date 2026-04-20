Україну атакували понад 140 ударних БпЛА, серед них – реактивні: є влучання

У ніч проти 20 квітня Україна опинилася під черговим дроновим ударом Росії. У кількох областях лунали вибухи.

Загалом противник запустив 142 ударні БпЛА різних типів. Близько 100 з них були "Шахедами", зокрема реактивними. Про це повідомили Повітряні сили.

Дивіться також Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині: серед постраждалих – дитина

Скільки дронів вдалося збити силам ППО?

Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 113 безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, є влучання 28 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Відомо, що під ворожим ударом перебувала Київська область. У Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа в житловому будинку. Травмовано 51-річну людину. Постраждалу госпіталізовано, пожежу ліквідовано.

Внаслідок атаки "Шахеда" у Миколаєві пошкоджені багатоповерхівка, декілька приватних будинків, авто, леп та трамвайні колії.

У Великому Бурлуку на Харківщині ворог поцілив безпілотниками у триквартирний житловий будинок. Внаслідок влучань в будинку виникла масштабна пожежа на площі 200 квадратних метрів. На жаль, постраждали 3 мешканців.

Які наслідки останніх ударів Росії по Україні?