Україну атакували понад 140 ударних БпЛА, серед них – реактивні: є влучання
У ніч проти 20 квітня Україна опинилася під черговим дроновим ударом Росії. У кількох областях лунали вибухи.
Загалом противник запустив 142 ударні БпЛА різних типів. Близько 100 з них були "Шахедами", зокрема реактивними. Про це повідомили Повітряні сили.
Дивіться також Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині: серед постраждалих – дитина
Скільки дронів вдалося збити силам ППО?
Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 113 безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
На жаль, є влучання 28 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
Відомо, що під ворожим ударом перебувала Київська область. У Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа в житловому будинку. Травмовано 51-річну людину. Постраждалу госпіталізовано, пожежу ліквідовано.
Внаслідок атаки "Шахеда" у Миколаєві пошкоджені багатоповерхівка, декілька приватних будинків, авто, леп та трамвайні колії.
У Великому Бурлуку на Харківщині ворог поцілив безпілотниками у триквартирний житловий будинок. Внаслідок влучань в будинку виникла масштабна пожежа на площі 200 квадратних метрів. На жаль, постраждали 3 мешканців.
Які наслідки останніх ударів Росії по Україні?
Зранку 19 квітня ворог атакував Полтавський район. Окупанти влучили дроном по локомотиву, що належить одному з підприємств. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Внаслідок нічної атаки на Чернігів пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі. Загинула одна людина – 16-річний юнак. Поранення отримали 4 особи: три жінки та один чоловік.
17 квітня на Одещині російські безпілотники обстріляли портову, транспортну та житлову інфраструктуру. На території Дунайського біосферного заповідника спалахнули пожежі.