В Україну доставили станції Starlink від Ілона Маска: Федоров опублікував фото

В Україну доставили першу партію станцій супутникового Інтернету StarLink. 27 лютого Ілон Маск відправив їх на прохання очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу до інтернету. Завдяки цьому він може забезпечити швидкісним інтернетом важкодоступні райони.

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Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах,

– написав Федоров.



В Україну доставили першу партію станцій Starlink / Фото з твітера Федорова



Федоров показав, як виглядає станція Starlink / Фото Михайла Федорова з телеграму

Зауважимо, що 26 лютого Федоров звернувся до Маска надати Україні станції Starlink. Менш ніж через добу Ілон Маск повідомив, що сервіс вже активний в Україні, а термінали вже на шляху.

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