Скоро в Україну доставлять перші танки AMX10-RC від Францїі: приблизні терміни

У січні Франція оголосила про рішення доставити в Україну перші колісні легкі танки AMX10-RC. Вони можуть прибути вже зовсім скоро.

Перші поставки мають бути на початку лютого. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

До речі США передають Україні 31 танк Abrams

Ми хочемо діяти якнайшвидше. Я розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого,

– сказав міністр.

Він додав, що про терміни доставок говорять акуратно, оскільки Росія може завдати ударів по логістичних шляхах. Конкретної кількості техніки Франція також не називає з безпекових причин.

Що цьому передувало

На початку січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні легких танків AMX10-RC. Ленкорног й тоді говорив, що отримати техніку ЗСУ мають протягом 2 місяців.

Відомо, що Франція має на своєму балансі 250 таких танків. Щоправда, в країні мали зняти їх з озброєння.

Один AMX10-RC важить 16,6 тонни.

Він має гармату калібру 105 міліметрів.

Щоправда, гармата F2, якою оснащена машина, не може використовувати снаряди НАТО з тим же калібром.

Україні хочуть передати 80 танків

Європейські країни планують передати Україні 80 основних бойових танків Leopard на два батальйони. США хочуть забезпечити ще один танковий батальйон. Президент Джо Байден вже оголосив про передачу танків Abrams.

Видання Spiegel писало, що танки від Німеччини можуть доставити в Україну до кінця березня, а Abrams – не раніше ніж за кілька місяців.