Унаслідок атаки "Шахедами" були влучання в Миколаєві та вибухи в Одесі: де оголошено тривогу

Російські окупанти щодня обстрілюють нашу державу, наражаючи на небезпеку звичайних людей. Зокрема, загарбники застосовують безпілотники. Тому важливо не нехтувати безпекою.

У середу ввечері, 7 лютого, розпочалася чергова російська повітряна атака на міста нашої держави. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.

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