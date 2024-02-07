Унаслідок атаки "Шахедами" були влучання в Миколаєві та вибухи в Одесі: де оголошено тривогу
Російські окупанти щодня обстрілюють нашу державу, наражаючи на небезпеку звичайних людей. Зокрема, загарбники застосовують безпілотники. Тому важливо не нехтувати безпекою.
У середу ввечері, 7 лютого, розпочалася чергова російська повітряна атака на міста нашої держави. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Тривога в Запорізькій області! Відбій загрози ударних дронів оголосили в останній області, де була тривога. Мова про Херсонщину. Таким чином, на 2:50 8 лютого в Україні немає повітряної тривоги. Майже в усіх областях оголосили відбій. Моніторингові канали підбили підсумки атаки дронами по Україні. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження. У Миколаєві є влучання. Міська влада заявила, що контактує із військовими, а про наслідки прильотів розповість зранку. У Миколаєві працює ППО. Тепер "Шахеди" летять на Миколаїв – про це попередили моніторингові пабліки. У низці областей пролунали відбої. Станом на 00:59 тривога в Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій і Хмельницькій областях. Нова інформація по руху дронів від ПС: Повітряна тривога розрослась за лічені хвилини і охопила більшість областей. Червона вся Україна, окрім Півночі та Заходу. Росіяни атакують Одесу – там чути серію сильних вибухів, ППО відбиває атаку. Де зараз дрони: Повітряну тривогу оголосили в Одеській області. Моніторингові групи пишуть про другу групу дронів, що летить з акваторії Чорного моря на регіон. Повітряні сили пишуть, що російські дрони летять через Немирівський район Вінницької області по західному курсу. Відбій тривоги пролунав у Черкаській області. Відбій пролунав у Київській області, але натомість тривогу оголосили у Вінницькій області. У Донецькій області оголосили про відбій повітряної тривоги. Безпілотники в західній частині Черкаської області, курс – північно-західний. Крім того, дрони фіксують на межі Київської, Черкаської та Вінницької областей. Курс – західний та північно-західний. Станом на цей час відбої пролунали у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Російські дрони в західній частині Черкаської області. Їхній курс руху – північний. Станом на цей час повітряна тривога у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій та Черкаській областях. Ворожі безпілотні літальні апарати було зафіксовано в західній частині Кіровоградської області. Як пишуть у ЗСУ, курс – західний та північно-західний. Загроза ударних дронів існує також для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей. А от повітряна тривога в Донецькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Повітряні сили попереджають про загрозу ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей. "Безпілотники в північній частині Херсонської області, курс північно-західний", – йдеться у повідомленні.
Водночас повітряну тривогу оголосили у Київській області. Також червоними залишаються Черкаська, Донецька області та Нікопольська громада на Дніпропетровщині.
Тривога в Запорізькій області!
Відбій загрози ударних дронів оголосили в останній області, де була тривога. Мова про Херсонщину.
Таким чином, на 2:50 8 лютого в Україні немає повітряної тривоги.
Майже в усіх областях оголосили відбій. Моніторингові канали підбили підсумки атаки дронами по Україні.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження.
У Миколаєві є влучання. Міська влада заявила, що контактує із військовими, а про наслідки прильотів розповість зранку.
У Миколаєві працює ППО.
Тепер "Шахеди" летять на Миколаїв – про це попередили моніторингові пабліки.
У низці областей пролунали відбої.
Станом на 00:59 тривога в Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій і Хмельницькій областях.
Нова інформація по руху дронів від ПС:
Повітряна тривога розрослась за лічені хвилини і охопила більшість областей. Червона вся Україна, окрім Півночі та Заходу.
Росіяни атакують Одесу – там чути серію сильних вибухів, ППО відбиває атаку.
Де зараз дрони:
Повітряну тривогу оголосили в Одеській області. Моніторингові групи пишуть про другу групу дронів, що летить з акваторії Чорного моря на регіон.
Повітряні сили пишуть, що російські дрони летять через Немирівський район Вінницької області по західному курсу.
Відбій тривоги пролунав у Черкаській області.
Відбій пролунав у Київській області, але натомість тривогу оголосили у Вінницькій області.
У Донецькій області оголосили про відбій повітряної тривоги.
Безпілотники в західній частині Черкаської області, курс – північно-західний.
Крім того, дрони фіксують на межі Київської, Черкаської та Вінницької областей. Курс – західний та північно-західний.
Станом на цей час відбої пролунали у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Російські дрони в західній частині Черкаської області. Їхній курс руху – північний.
Станом на цей час повітряна тривога у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій та Черкаській областях.
Ворожі безпілотні літальні апарати було зафіксовано в західній частині Кіровоградської області. Як пишуть у ЗСУ, курс – західний та північно-західний.
Загроза ударних дронів існує також для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.
А от повітряна тривога в Донецькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Повітряні сили попереджають про загрозу ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
"Безпілотники в північній частині Херсонської області, курс північно-західний", – йдеться у повідомленні.