Унаслідок атаки "Шахедами" були влучання в Миколаєві та вибухи в Одесі: де оголошено тривогу

7 лютого 2024, 22:48
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Російські окупанти щодня обстрілюють нашу державу, наражаючи на небезпеку звичайних людей. Зокрема, загарбники застосовують безпілотники. Тому важливо не нехтувати безпекою.

У середу ввечері, 7 лютого, розпочалася чергова російська повітряна атака на міста нашої держави. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.

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02:53, 08 лютого

Тривога в Запорізькій області!

02:50, 08 лютого

Відбій загрози ударних дронів оголосили в останній області, де була тривога. Мова про Херсонщину.

Таким чином, на 2:50 8 лютого в Україні немає повітряної тривоги.

02:35, 08 лютого

Майже в усіх областях оголосили відбій. Моніторингові канали підбили підсумки атаки дронами по Україні.

  • Під атакою перебували Вінницький район, Одеса, Миколаїв.
  • Переважну більшість БпЛА було збито Силами оборони.
  • Атака БпЛА тривала 6 годин. Найбільша подолана дистанція – 920 кілометрів.
  • Безпілотники пускали з Криму.
     
02:17, 08 лютого

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження.

01:22, 08 лютого

У Миколаєві є влучання. Міська влада заявила, що контактує із військовими, а про наслідки прильотів розповість зранку.

01:04, 08 лютого

У Миколаєві працює ППО.

01:00, 08 лютого

Тепер "Шахеди" летять на Миколаїв – про це попередили моніторингові пабліки.

00:59, 08 лютого

У низці областей пролунали відбої.

Станом на 00:59 тривога в Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій і Хмельницькій областях.

00:37, 08 лютого

Нова інформація по руху дронів від ПС:

  • БпЛА у Вінницький області змінили напрямок руху та рухаються з півночі у напрямку Вінниці через Калинівку;
  • БпЛА з Чорного моря заходять у Миколаївську область, курс північний.
00:29, 08 лютого

Повітряна тривога розрослась за лічені хвилини і охопила більшість областей. Червона вся Україна, окрім Півночі та Заходу.

00:10, 08 лютого

Росіяни атакують Одесу – там чути серію сильних вибухів, ППО відбиває атаку.

00:02, 08 лютого

Де зараз дрони:

  • БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.
  • БпЛА у Вінницькій області (Жмеринський район), курс північно-західний.
23:56, 07 лютого

Повітряну тривогу оголосили в Одеській області. Моніторингові групи пишуть про другу групу дронів, що летить з акваторії Чорного моря на регіон.

23:36, 07 лютого

Повітряні сили пишуть, що російські дрони летять через Немирівський район Вінницької області по західному курсу.

23:31, 07 лютого

Відбій тривоги пролунав у Черкаській області.

23:21, 07 лютого

Відбій пролунав у Київській області, але натомість тривогу оголосили у Вінницькій області.

23:10, 07 лютого

У Донецькій області оголосили про відбій повітряної тривоги.

23:02, 07 лютого

Безпілотники в західній частині Черкаської області, курс – північно-західний.

Крім того, дрони фіксують на межі Київської, Черкаської та Вінницької областей. Курс – західний та північно-західний.

22:57, 07 лютого

Станом на цей час відбої пролунали у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Водночас повітряну тривогу оголосили у Київській області. Також червоними залишаються Черкаська, Донецька області та Нікопольська громада на Дніпропетровщині.

22:38, 07 лютого

Російські дрони в західній частині Черкаської області. Їхній курс руху – північний.

22:21, 07 лютого

Станом на цей час повітряна тривога у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій та Черкаській областях.

22:19, 07 лютого

Ворожі безпілотні літальні апарати було зафіксовано в західній частині Кіровоградської області. Як пишуть у ЗСУ, курс – західний та північно-західний.

Загроза ударних дронів існує також для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.

А от повітряна тривога в Донецькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

20:15, 07 лютого

Повітряні сили попереджають про загрозу ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

"Безпілотники в північній частині Херсонської області, курс північно-західний", – йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Чеботнікова, Мар'ян-Сергій Чупак