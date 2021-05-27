Україну могли не запросити на саміт НАТО, щоб не дратувати Путіна, - експерт

НАТО не знайшло для України формату участі в саміті, який відбудеться 14 червня 2021 року. На тлі загострення ситуації біля українських кордонів, такий сигнал точно не є позитивним для нашої країни.

Є кілька імовірних причин, чому Альянс міг ухвалити таке рішення. Про це розповів експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара.

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За його словами, членам НАТО точно треба поговорити про зростаючу агресію з боку Росії в закритому режимі. Відповідно і коригувати певні стратегічні речі й поведінку.

З іншого боку, можливо, незалучення України до червневого саміту є позитивним сигналом європейським союзникам з боку Сполучених Штатів. Експерт припустив, що американці могли не бути такими наполегливим, аби створити певний додатковий формат і запросити туди нашу державу.

Це могло б лягти в загальний підхід Байдена – не дратувати Путіна напередодні зустрічі, яка відбудеться 16 червня,

– пояснив Хара.

І додав, рішення НАТО могло бути зумовлено й тим, що США зняли санкції з німецьких приватних осіб і компаній щодо будівництва "Північного потоку-2".

Німеччина й Франція не сильно б хотіли бачити Україну в додатковому форматі на саміті НАТО, – Хара

На думку експерта фонду "Майдан закордонних справ" Олександра Хара, Німеччина й Франція точно не сильно б хотіли бачити Україну в такому додатковому форматі на саміті. Він пригадав, ці країни ще у 2008 році були скептичними щодо України. Фактично вони були на боці Путіна, щоб відтермінувати надання нашій державі Плану дій щодо членства. Це стало таким сигналом для можливостей очільника Кремля:

у серпні 2008 року Росія почала війну проти Грузії;

у 2014 році розпочала воєнні дії проти України.

Хара оцінив позиції Німеччини в цьому питанні як заперечення права України на самозахист. Адже наше бажання стати членами Альянсу – це намагання захиститися від агресивної політики Росії.

Експерт пояснив, чому НАТО не знайшло формату для участі України в саміті: