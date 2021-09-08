Україну можуть перевести в жовту зону через два тижні, – ЗМІ

Прем'єр Денис Шмигаль анонсував, що незабаром Україна може повернутись в жовту зону – аби уникнути чергового локдауну. ЗМІ повідомляють, що це може статись вже через 2 тижні.

Про це ЗМІ повідомили джерела в Кабміні. Тиждень уряду знадобиться на те, аби розробити нові правила для зон епідеміологічної небезпеки.

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Україна може перейти в іншу зону через тиждень після затвердження постанови

Лише після того, як відповідна постанова буде напрацьована, її має затвердити Кабмін.

Україна перейде в жовту зону тільки через сім днів після затвердження постанови. До тих пір країна буде жити за правилами зеленої зони,

– розповіло джерело в уряді.

Поки що нема розроблених правил щодо пом'якшень для вакцинованих. Над цим начебто працюють різні міністерства. Проте нічого непередбачуваного не трапиться, усе раніше озвучували публічно.

Про ймовірний перехід в іншу зону повідомив Шмигаль

Раніше під час засідання уряду 8 вересня Денис Шмигаль наголосив, що в Україні з початком осені справді зросла кількість хворих на коронавірус. Аби уникнути чергового локдауну, планують обговорити перехід всієї країни до "жовтої" зони. Також регулярно тепер збиратиметься Комісія з ТЕБ та НС.

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Тим часом, міністр охорони здоров'я зауважив, що ситуація з COVID-19 в Україні не є критичною. Також Ляшко вважає, що потрібно брати приклад з західних країн, де життя вакцинованих максимально наближене до звичайного. Отож і для щеплених українців під час посилення карантину можуть бути винятки.