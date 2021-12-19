Україну накриє мокрим снігом та дощем: прогноз погоди на 20 грудня

Погода в Україні у понеділок, 20 грудня, буде багатою на опади. Лише в Одеській області – сухо. У решті регіонів, або дощитиме, або падатиме мокрий сніг.

У всіх західних та північних областях синоптики обіцяють снігопади. Центральним областям пощастило менше – там треба чекати на сніг з дощем.

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У більшості областей України прогнозують опади

Схожа ситуація і на Сході та Півдні – там теж буде мокрий сніг або сніг з дощем. Жителям Криму слід бути готовими до дощів вдень 20 грудня, вночі теж дощитиме, проте падатиме й сніг.

Щодо температурних показників, то найтепліше буде саме на півострові, Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, а також Запоріжжі. Там повітря прогріється до +2..+4.

До +1...+3 піднімуться стовпчики термометрів на Закарпатті. Найхолодніше буде у північних та західних регіонах України 0...-2. У решті областей показники будуть у межах -1...1.

Погода у містах України 20 грудня

У Києві 20 грудня вдень та вночі падатиме сніг. Вітер північно-західний швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Температура 0...-2.

Ужгород – +1...+3

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – 0...-2

Чернівці – 0...-2

Хмельницький – 0...-2

Луцьк – 0...-2

Рівне – 0...-2

Житомир – 0...-2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...-2

Суми – 0...-2

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 20 грудня / Укргідрометцентр