Україну накриють грози: прогноз погоди на 28 квітня

Погода в Україні у четвер, 28 квітня, буде теплою та дощовою. Більшу частину країни накриють весняні грози. Тим часом на Сході, Півдні та у Криму сяятиме сонце.

На Заході буде доволі прохолодно як для кінця квітня. Температура повітря прогріється лише до +10...+14 градусів.

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На Сході синоптики обіцяють +16...+19 градусів. На Півдні – повітря прогріється до +20 градусів. У Сімферополі обіцяють +17...+19 градусів.

У Києві буде хмарно з проясненнями. Температура повітря прогріється лише до +17...+19 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко заявила, що четвер в Україні буде помірно теплим. Теплі домашні штани та шкарпетки – ще актуальні.

Дощі пройдуть у західних областях (окрім Волині та Рівненщини), зачепить опадами Одещину, Вінницьку область, південні райони Житомирщини та Київщини,

– заявила Діденко.

Погода у містах України 28 квітня

Ужгород – +14...+16

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +12...+14

Вінниця – +10...+12

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +13...+15

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 28 квітня / Карта Укргідрометцентру