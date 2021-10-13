Україну накриють зливні дощі та тумани: де чекати негоду

В Україну знову прийшла негода. 13 жовтня частину Півдня, північні та центральні регіони накриють потужні дощі. Західіні області охопило туманом.

Вночі та вранці 13 жовтня у західних областях спостерігали сильний туман. Видимість сягала всього 200 – 500 метрів.

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Тим часом у частині України прогнозують потужні зливи. Через значний дощ оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Де будуть зливи:

Одеська,

Миколаївська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Полтавська,

Чернігівська,

Сумська область.

Загалом опади прогнозують у більшості регіонів України, окрім західних. Виняток – незначний дощ пройде на Закарпатті.

Погода в Україні 13 жовтня / Зображення Укргідрометцентру

Найхолодніше буде на Заході

Попри сонячну погоду, найхолодніше саме у західних регіонах. Стовпчики термометрів тут піднімуться до +8…+12. Такі самі показники і на Півночі. Найбільше повітря прогріється на Луганщині, Донеччині, а також у Криму та Херсонщині – до +15…+17.

У кількох регіонах – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що у кількох областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мовиться про Чернівецьку, Хмельницьку, Вінницьку, Житомирську, Донецьку та Луганську області.

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У Карпатах – справжня зима

Зазначимо, що тим часом у Карпати вже прийшла справжня зима. На високогір'ях падає сніг та температура опустилась нижче нуля. У Чорногірському пошуково-рятувальному пості повідомили про туман та хмарну погоду.