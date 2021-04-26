В Україну нарешті йде потепління: обіцяють до +20 градусів

На початку травня в Україні нарешті потеплішає. На Пасху та травневі свята українців чекатиме сонячна погода. У більшості регіонів температура повітря досягне +23 градусів.

Теплішатиме поступово – з 27 квітня по 1 травня температура повітря підійматиметься. Однак 30 квітня майже всю Україну накриють грози. Сухо буде лише на Півдні.

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Коли буде тепло

Дощі не відпускатимуть Захід ще 1 травня, але грози в цей період вже не прогнозують. Хоча надто холодно в цих областях не буде – +16...+18 градусів. Лише на Волині та Рівненщині прогнозують +13...+15.

прогнозують +13...+15. Однак жителі інших регіонів зможуть насолоджуватись сонячною та теплою погодою. Наприклад у Центрі України стовпчики термометрів триматимуться на рівні +16..19.

України стовпчики термометрів триматимуться на рівні +16..19. Така ж ситуація буде у Києві.

Найтеплішу погоду обіцяють, традиційно, на Півдні. Зокрема, на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині прогнозують аж +21...+23 градуси.

До слова, нічна температура не буде надто високою, однак і заморозків на початку місяця не обіцяють – +7...+10 градусів.

Синоптик Леонід Горбань у коментарі 24 каналу розповідав, що на Пасху погода буде доволі теплою. Проте після свят можливе невелике похолодання, дощі та навіть легкі нічні морози.



Прогноз погоди 1 травня / Карта Укргідрометцентру