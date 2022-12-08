Непроглядний туман та штормовий вітер: на Україну насувається небезпечна погода
Джерело:ДСНС
В Україні 8 – 9 грудня пануватимуть складні погодні умови. Майже у всіх областях обіцяють густий туман, який ускладнить дорожній рух.
На Україну насувається негода
Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Через це рятувальники оголосили І рівень небезпеки, жовтий.
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Враховуючи те, що в багатьох регіонах України вимикають вуличне освітлення після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, видимість буде дуже поганою. Тому і водіям, і пішоходам потрібно бути вкрай обережними.
Звертаємося до водіїв з проханням бути уважними на дорозі й неухильно дотримуватися правил дорожнього руху,
– наголосили в ДСНС.
Зауважимо, в Одесі до туману додасться ще й штормовий вітер. Його пориви сягатимуть 10 – 15 метрів на секунду.Зверніть увагу! Густий туман обіцяють не по всій Україні. Зокрема, його не буде у східних областях. Там не оголошували небезпечну погоду.
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Правила поведінки водіїв під час густого туману
- Зменште швидкість руху;
- увімкніть протитуманні фари спільно з ближнім світлом;
- тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
- уникайте різких маневрів на дорозі.
Водночас усіх пішоходів закликають використовувати світловідбиваючі стрічки, щоб водії могли їх побачити.