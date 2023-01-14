Україну несподівано заллє дощами: коли і де чекати опадів

Наступного тижня синоптики прогнозують підвищення температури. На Півдні навіть до +16 градусів. Втім, весняне тепло принесе з собою дощі. Ймовірно, незабаром литиме на всій території України.

Дощити почне з Заходу

На Заході тиждень знову розпочнеться з дощів. Також синоптики прогнозують вночі місцями мокрий сніг. До речі, вдень понеділка опади потурбують і жителів північних областей.

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У вівторок майже над всією Україною небо затягнеться хмарами. З проясненнями на Харківщині, Донеччині та Луганщини. До речі, тільки у цих регіонах температура повітря вночі ще опуститься до -2 градусів.

У середу майже скрізь буде похмуро

Зауважимо, що вже 18 січня стовпчики термометра Заході та Півночі підскочать до +9, на Сході здебільшого до +6, тим часом на Півдні аж до +16.

Таким температурний максимум буде у Криму. Тим часом в Одесі до +13, а в Херсоні та Миколаєві до +12.

Втім, ймовірно, цього дня парасольки знадобляться жителям майже всіх областей України. Без істотних опадів лише на Сході. Тим часом на Заході, Півночі та Півдні синоптики прогнозують дощ. Однак, засмучуватися не варто. За попередніми даними, сильні зливи не потурбують.

Прогноз погоди на 18 січня / Скриншот Укргідрометцентру