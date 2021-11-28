Україну огорнув густий туман: містичні фото і відео

Більшу територію країни 28 листопада огорнув густий туман. Через це навіть не зміг приземлитись літак Київ – Одеса.

Попередньо рятувальники оголосили I рівень небезпечності, тобто жовтий. Наразі в багатьох регіонах погана видимість на дорогах.

До теми Українців попереджають про густий туман: де слід бути обережними на дорогах

Через туман не зміг приземлитись літак в Одесі

Видання "Інформатор" з посиланням на Flightradar24 (що дозволяє у реальному часі спостерігати за літаками – 24 канал) повідомило, що рейс Київ – Одеса через густий туман не зміг приземлитись та повернувся назад у столицю.

Літак Boeing 737-8HX української авіакомпанії Bees Airlines вилетів зі столиці о 5:44, тобто на 20 хвилин пізніше, ніж прописано у розкладі.

В Одесу борт прибув о 6:56. Проте через сильний туман не зміг приземлитися. Зробивши кілька кіл над містом, рейс повернувся в Київ. О 8:25 він знову приземлився у "Борисполі".

У Одесі через туман не зміг приземлитись літак / Скриншоти з сайту Flightradar24

На сайті Міжнародного аеропорту "Одеса" написали, що рейс був перенаправлений.

Рейс Київ – Одеса перенаправили через густий туман / Скриншоти з сайту аеропорту

На дорогах небезпечно через туман

Рятувальники попереджали водіїв, що через туман їм варто бути ще уважними та обережними на дорозі, аби уникнути аварій.

Сильний туман огорнув Одесу: дивіться відео

Київ також огорнув густий туман

У Київській міськдержадміністрації попередили водіїв, що про погану видимість. Саме тому фахівці порадили їм:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Київ огорнув густий туман / Фото з телеграму "Київ інфо", "Сегодня"

Столиця в густому тумані / Фото "Главком"

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