Додому вдалося повернути маленьку українку, яку бельгійський суд відібрав у матері

18 липня 2023, 21:20
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Джерело:

Дмитро Лубінець

Додому вдалося повернути маленьку українку, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхала з мамою до Бельгії. Там здоров'я матері різко погіршилося.

Жінка не могла належно доглядати за донечкою. Тоді місцевий суд тимчасово відправив дівчинку у прийомну сім'ю.

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Батько дівчинки упродовж цього часу перебував в Україні. Він почувався дуже погано, адже не знав, де та як живе його донечка. 

Чоловік почав діяти

Чоловік не розгубився й почав діяти. Дмитро Лубінець заявив про звернення до офісу. Окрім того, у Бельгії батька представляв адвокат. Чоловік намагався перетнути кордон, аби забрати доньку, водночас його не пропустили. 

Тоді батько повторно звернувся до голови Державної прикордонної служби України.

29 червня 2023 року – щасливий день для цієї сім'ї, адже ювенальним суддею було прийнято рішення про повернення малолітньої дитини батькові. Вони щасливі повернулися додому,
– мовиться у повідомленні.

Україна бореться за кожну свою дитину, де б вона не була. Україна також поверне усіх дітей, яких викрала Росія. 

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Автор: Мар'яна Бекало