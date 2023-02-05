В Україну повернули 2 депортованих сестер-підлітків: їхня мама померла у Росії

В Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію Росії. Вони наразі перебувають на Волині.

Двоє менших сестер разом з мамою були депортовані з Луганської області до Рязані. В Росії мама померла і діти потрапили в сиротинець.

Важливо Вивозять невідомо куди: жителям яких територій найбільше загрожує депортація в Росію

Дівчат взяла під опіку їхня сестра

До Мінреінтеграції звернулася їхня старша сестра, яка зі своєю сім'єю встигла евакуюватися до Волинської області. Всі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дівчатами до їхнього повернення на Батьківщину.

Злагоджена робота тривала близько півтора місяця. Дівчата возз'єднались з родиною і перебувають у цілковитій безпеці у Волині. Дівчат тринадцяти та п’ятнадцяти років взяла під опіку й забрала додому їхня старша сестра.

Скільки українців вивезли до Росії

Доля багатьох людей, яких загарбники вивезли до Росії, залишається невідомою. Про це розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. За його словами, росіяни почали депортацію українців з початку повномасштабної війни.

За словами правозахисника, дуже важко встановити точну кількість людей, яких окупанти депортували у Росію. Він зазначив, що усі цифри є досить умовними, оскільки через територію Росії також була можливість виїхати за кордон, а потім – повернутися до України. Українці виїжджали з Росії через Грузію та країни Балтії.

Однак кількість людей, яких депортувала Росія, є величезною. Як зазначив правозахисник, йдеться про десятки тисяч людей.

Він наголосив, що лише в одному Маріуполі були десятки тисяч людей, які або загинули, або їх вивезли. І далі немає жодної інформації по те, де ці люди перебувають – у Росії чи на території інших держав.

Жителям яких територій найбільше загрожує депортація в Росію

За словами Павліченка, окупанти особливо активно здійснюють депортацію українців з тих територій, які найближчим часом можуть звільнити Збройні Сили України.

Йдеться про лівобережжя Херсонщини та Запорізьку область. Навіть Маріуполь є у зоні фокуса наступу ЗСУ. Росія це розуміє. А для місцевого населення виникає велика загроза депортації,

– зазначив правозахисник.

Також активно триває депортація населення на Донеччині та Луганщині. Павліченко додав, що ще на початку повномасштабного вторгнення навіть з території квазіреспублік на Донбасі окупанти вивезли велику кількість людей.