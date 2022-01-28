В Україну прибула "четверта пташка" із допомогою зі США: цього разу 81 тонна патронів

В Україну у п'ятницю, 28 січня, прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков розповів, що цього разу привезли 81 тонну патронів різного калібру.

Міністр оборони Олексій Резніков розкрив деталі. Він зауважив, що чергові літаки з військово-технічною допомогою очікують вже наступного тижня. Вони посилять обороноздатність України.

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Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі США,

– повідомив Резніков.



В Україну прибув четвертий літак із допомогою зі США / фейсбук Олексія Резнікова

Допомога від США у 2022 році

Перша партія летальної зброї – 90 тонн – від США прилетіла в Україну у ніч на 22 січня.

Друга партія – понад 80 тонн летального озброєння – приземлилася на борту літака у Борисполі вже 23 січня.

Третю партію – доставили 25 січня. Мовилося, що на борту було сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

США про економічну підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі офіційний Вашингтон вивчає додаткові можливості для підтримки економіки України.

Це потрібно на тлі зростання російської загрози на українських кордонах.

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Допис Резнікова:

Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі Сполучених Штатів Америки. Наступного тижня чекаємо на чергові літаки з військово-технічною допомогою від партнерів для посилення обороноздатності нашої Держави!