В Україну прибула "четверта пташка" із допомогою зі США: цього разу 81 тонна патронів

28 січня 2022 , 20:00
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Джерело:

фейсбук Олексія Резнікова

В Україну у п'ятницю, 28 січня, прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков розповів, що цього разу привезли 81 тонну патронів різного калібру.

Міністр оборони Олексій Резніков розкрив деталі. Він зауважив, що чергові літаки з військово-технічною допомогою очікують вже наступного тижня. Вони посилять обороноздатність України. 

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Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі США,
– повідомив Резніков. 


В Україну прибув четвертий літак із допомогою зі США / фейсбук Олексія Резнікова

Допомога від США у 2022 році

  • Перша партія летальної зброї – 90 тонн – від США прилетіла в Україну у ніч на 22 січня. 
  • Друга партія – понад 80 тонн летального озброєння – приземлилася на борту літака у Борисполі вже 23 січня. 
  • Третю партію – доставили 25 січня. Мовилося, що на борту було  сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

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Допис Резнікова:

Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі Сполучених Штатів Америки. Наступного тижня чекаємо на чергові літаки з військово-технічною допомогою від партнерів для посилення обороноздатності нашої Держави!

Автор: Мар'яна Бекало