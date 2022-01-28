В Україну прибула "четверта пташка" із допомогою зі США: цього разу 81 тонна патронів
Джерело:фейсбук Олексія Резнікова
В Україну у п'ятницю, 28 січня, прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков розповів, що цього разу привезли 81 тонну патронів різного калібру.
Міністр оборони Олексій Резніков розкрив деталі. Він зауважив, що чергові літаки з військово-технічною допомогою очікують вже наступного тижня. Вони посилять обороноздатність України.
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Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі США,
– повідомив Резніков.
В Україну прибув четвертий літак із допомогою зі США / фейсбук Олексія Резнікова
Допомога від США у 2022 році
- Перша партія летальної зброї – 90 тонн – від США прилетіла в Україну у ніч на 22 січня.
- Друга партія – понад 80 тонн летального озброєння – приземлилася на борту літака у Борисполі вже 23 січня.
- Третю партію – доставили 25 січня. Мовилося, що на борту було сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.
США про економічну підтримку України
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі офіційний Вашингтон вивчає додаткові можливості для підтримки економіки України.
- Це потрібно на тлі зростання російської загрози на українських кордонах.
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Допис Резнікова:
Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі Сполучених Штатів Америки. Наступного тижня чекаємо на чергові літаки з військово-технічною допомогою від партнерів для посилення обороноздатності нашої Держави!