В Україну вже привезли Конституцію Орлика: де її можна буде побачити

В Україну вперше за понад 300 років привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика. Її експонують у день 30-річчя Незалежності України.

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря. Українці матимуть змогу вперше побачити історичний документ.

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"Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика. Очікуємо на експонування до Дня Незалежності", – написала нардепка Совгиря.

Три копії Конституції вже експонуються в Україні. Зокрема, у парламенті та Офісі Президента. Третю копію передадуть у Конституційний Суд. Наразі її реформують.

За інформацією, яку надали "РБК-Україні" в Офісі Президента, вже 10 серпня Конституцію привезуть у Софію Київську. Там документ виставлять для перегляду.

Оригінал Конституції Пилипа Орлика: що відомо