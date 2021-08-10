В Україну вже привезли Конституцію Орлика: де її можна буде побачити
10 серпня 2021 , 16:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ольги Совгирі
В Україну вперше за понад 300 років привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика. Її експонують у день 30-річчя Незалежності України.
Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря. Українці матимуть змогу вперше побачити історичний документ.
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"Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика. Очікуємо на експонування до Дня Незалежності", – написала нардепка Совгиря.До слова. Три копії Конституції вже експонуються в Україні. Зокрема, у парламенті та Офісі Президента. Третю копію передадуть у Конституційний Суд. Наразі її реформують.
За інформацією, яку надали "РБК-Україні" в Офісі Президента, вже 10 серпня Конституцію привезуть у Софію Київську. Там документ виставлять для перегляду.
Оригінал Конституції Пилипа Орлика: що відомо
- Конституцію зберігають в Національному архіві Швеції.
- Міністерству закордонних справ України довелось вести перемовини зі шведською стороною, аби Конституцію передали Україні для святкування 30-річчя Незалежності.
- Володимир Зеленський раніше заявляв, що документ зможуть побачити всі бажаючі з 16 серпня.