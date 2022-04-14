В Україну прийде потепління: прогноз погоди на 15 квітня

Погода в Україні у п'ятницю, 15 квітня, буде теплішою, аніж напередодні. У всіх областях температура повітря підійметься на кілька градусів.

Найбільший контраст відчують мешканці Донбасу. Адже там повітря прогріється до +16...+18 градусів.

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У Дніпрі буде ще тепліше – +17...+19 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. З усіх східних областей лише на Запоріжжі та Сумщині буде трохи свіжіше – +15...+17 градусів. Західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Де можливі невеликі опади

В Ужгороді;

Львові;

Луцьку;

Рівному;

Тернополі.

Однак повітря у цих областях буде теплим – стовпчики термометрів підіймуться до +16...+18 градусів.

На Прикарпатті, Буковині та Хмельниччині дощу не прогнозують, однак небо буде похмурим. Повітря прогріється до +17...+19 градусів.

У Києві також буде доволі тепло – +16...+18 градусів. Небо буде з проясненнями, а південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +16...+18

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +17...+19

Вінниця – +17...+19

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +16...+18

Суми – +15...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +15...+17

Харків – +16...+18

Київ – +16...+18



Прогноз погоди на 15 квітня / Карта Укргідрометцентру