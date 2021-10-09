В Україну прийдуть морози до -5 градусів: де буде найхолодніше

Синоптики прогнозуюит, що у ніч на 10 жовтня в Україну прийдуть морози до -5 градусів. Найбільш ймовірними вони будуть у західних областях.

Водночас по всій території варто очікувати на суху та сонячну погоду. За даними метеорологів, вітер буде північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду.

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В Україні – до -5 градусів

Температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, в західних областях місцями 2 – 5 градусів морозу,

– повідомили в Укргідрометцентрі.

Окрім цього, синоптики зазначили, що вдень темпетура повітря буде значно вищою. Найбільшого тепло прогнозують:

у Криму – +10...+15 градусів;

на Закарпатті до +18 градусів.

Прогноз погоди на 10 жовтня / Дані Укргідрометцентру

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