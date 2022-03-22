Україну прийняли до мовного простору Євросоюзу
22 березня 2022 , 11:00Читать новость на русском
Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) прийняла рішення про надання Україні статусу асоційованого члена асамблеї. Відомо, що EFNIL об’єднує національні мовні інституції чинних країн-членів ЄС.
Членство в мовному просторі ЄС дає Україні змогу формувати стратегію законодавчого захисту державної мови. Україна, як член EFNIL, тепер може захищати свої мовні інституції – майбутню мову ЄС.
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Рішення про прийняття України до EFNIL прийняли одноголосно на позачерговому засіданні Генасамблеї.
Основними завданнями EFNIL є:
- контроль за виконанням мовного законодавства,
- захист державних мов,
- збір матеріалів про мовну політику в ЄС,
- заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.
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