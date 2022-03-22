Україну прийняли до мовного простору Євросоюзу

22 березня 2022 , 11:00
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Джерело:

Уповноважений із захисту державної мови.

Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) прийняла рішення про надання Україні статусу асоційованого члена асамблеї. Відомо, що EFNIL об’єднує національні мовні інституції чинних країн-членів ЄС.

Членство в мовному просторі ЄС дає Україні змогу формувати стратегію законодавчого захисту державної мови. Україна, як член EFNIL, тепер може захищати свої мовні інституції – майбутню мову ЄС.

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Рішення про прийняття України до EFNIL прийняли одноголосно на позачерговому засіданні Генасамблеї. 

Основними завданнями EFNIL є: 

  • контроль за виконанням мовного законодавства,
  • захист державних мов,
  • збір матеріалів про мовну політику в ЄС,
  • заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.

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Автор: Ярослава Прадід