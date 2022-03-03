В Україну скоро надійде нова партія Starlink

Мільярдер Ілон Маск також допомагає українцям, 1 березня надійшла перша партія засобів супутникового зв'язку Starlink. Незабаром надійде нова партія цих приладів

За словами міністра цифрової трансформації, Ілон Маск також відреагував на наше прохання. Команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача.

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Також увімкнули мобільний роумінг, щоб фазована антенна решітка могла підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу,

– написав Федоров.

Це важливо в умовах атак окупантів на нашу інфраструктуру, коли відсутня електроенергія. Все це допоможе нашим героям бути на зв’язку!



Нова партія Starlink / Фото Михайла Федорова

Коротко про Starlink Це система безпровідного супутникового зв'язку, завдяки якій можна отримати доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Термінали Starlink працюють завдяки мережі супутників на орбіті, що взаємодіють між собою на низьких частотах.



Завдяки Starlink у будь-якому куточку Землі можна встановити безперебійний зв'язок.

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