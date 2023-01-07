В Україну суне суттєве похолодання, до -20 вночі: прогноз погоди на 8 січня

У неділю, 8 січня, в Україні погода буде морозною, однак без опадів. У східні регіони суне серйозне похолодання – аж до -11 градусів вдень і -20 – вночі.

Найхолодніше буде на Сході та Півночі нашої країни. Тоді як Захід України насолоджуватиметься плюсовою температурою.

Важливо Очікується суттєве похолодання: в уряді попередили про можливі аварійні відключення світла

Прогноз від Укргідрометцентру

На Заході очікується хмарна погода, однак опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть максимально +2...+4 градуси. На Сході ситуація кардинально протилежна – -11...-9 градусів вдень та до -18 градусів вночі. Найлютіші морози прийдуть на Донеччину, Луганщину, Харківщину, а також у Сумську область.

На Півночі погода весь день буде ясною, але ввечері небо можливо затягне хмарами. У північних регіонах також буде прохолодно – до -8...-6 градусів. На Півдні небо також буде вкрите хмарами. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів покажуть максимально +1...+3, а мінімально – -5...-3 вдень.

У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме -6...-4 градусів.

Погода в містах України

Київ – -6...-4

Ужгород – +2...+4

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +1...+3

Миколаїв – 0...+2

Херсон – -5...-3

Сімферополь – +1...+3

Кропивницький – -4...-2

Черкаси – -6...-4

Чернігів – -8...-6

Суми – -8...-6

Полтава – -6...-4

Дніпро – -6...-4

Запоріжжя – -5...-3

Донецьк – -11...-9

Луганськ – -11...-9

Харків – -8...-6



Погода в Україні 8 січня / Карта Укргідрометцентру