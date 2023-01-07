В Україну суне суттєве похолодання, до -20 вночі: прогноз погоди на 8 січня
У неділю, 8 січня, в Україні погода буде морозною, однак без опадів. У східні регіони суне серйозне похолодання – аж до -11 градусів вдень і -20 – вночі.
Найхолодніше буде на Сході та Півночі нашої країни. Тоді як Захід України насолоджуватиметься плюсовою температурою.
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Прогноз від Укргідрометцентру
На Заході очікується хмарна погода, однак опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть максимально +2...+4 градуси. На Сході ситуація кардинально протилежна – -11...-9 градусів вдень та до -18 градусів вночі. Найлютіші морози прийдуть на Донеччину, Луганщину, Харківщину, а також у Сумську область.
На Півночі погода весь день буде ясною, але ввечері небо можливо затягне хмарами. У північних регіонах також буде прохолодно – до -8...-6 градусів. На Півдні небо також буде вкрите хмарами. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів покажуть максимально +1...+3, а мінімально – -5...-3 вдень.
У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме -6...-4 градусів.
Погода в містах України
Київ – -6...-4
Ужгород – +2...+4
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +1...+3
Миколаїв – 0...+2
Херсон – -5...-3
Сімферополь – +1...+3
Кропивницький – -4...-2
Черкаси – -6...-4
Чернігів – -8...-6
Суми – -8...-6
Полтава – -6...-4
Дніпро – -6...-4
Запоріжжя – -5...-3
Донецьк – -11...-9
Луганськ – -11...-9
Харків – -8...-6