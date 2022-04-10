Україну таємно відвідав ексміністр оборони США, – Данілов

В Україну таємно приїжджав колишній міністр оборони США. Конкретне прізвище влада не називає.

Не всі гості відвідують Україну публічно, відзначив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Політик зауважив, що в нас багато друзів, які підтримують, але не всі вони є публічними. З ними проводять консультації та зустрічі.

Наприклад, вчора у нас був в минулому міністр оборони США, з яким ми спілкувалися стосовно ситуації, пов’язаної з тим, що відбувається на території нашої країни,

– розповів Данілов.

Як готували візит Джонсона

Візиту прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона теж передувала велика робота. Данілов каже, що поїздку готували певний період. Проте і це відбувалось в закритому режимі. Українці дізналися тільки тоді, коли візит відбувся.

Цікаво – Джонсон міг мати інформацію про пропозиції Путіна для Зеленського, – Магда: