В Україну тягнуть музейні екземпляри 60-х років, – Арестович про російську техніку

Олексій Арестович заявив, що Росія почала відправляти в Україну військову техніку 60-х років. За його словами, мовиться про БТР-60 та "Град-1".

Про це радник глави Офісу Президента повідомив у прямому ефірі на ютуб-каналі Марка Фейгіна.

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Щодо війни. На платформах, які йдуть з Росії, замелькала військова техніка: БТР-60 та "Град-1" – це техніка 1960-х років. Вона була у найбільш відсталих частинах і звідти знята зі зберігання. Немає техніки,

– сказав Олексій Арестович.

"БТР-60 та "Град-1" – це падати далі нікуди. Кінець війні, вона програна. Ми можемо через добу після затоплення "Москви" сказати, що війна програна. Питання в оформленні поразки", – додав посадовець.

Втрати Росії у війні проти України