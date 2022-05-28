В Україну вже надійшли САУ М109, а також "Гарпуни", – Міноборони

Українські військові продовжують отримувати від країн-партнерів важке озброєння. Зокрема, до нашої держави вже привезли гаубиці САУ М109 та протитанкові ракети "Гарпуни".

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив на тому, що наші військові продовжують позитивно відгукуватися про надану зброю, а також нищать нею ворогів.

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В Україні з кожним днем стає все більше важкої зброї

Як зазначив міністр оборони, наші військові отримали чергову артилерію 155-міліметрового калібру. Мовиться про САУ М109. Нашій державі відправили одну з модифікацій цієї американської самохідної гаубиці.

Олексій Резніков додав, що їхній появі у нашій країні слід дякувати відразу декільком державам. Вони скооперувалися та зробили все можливе для того, щоб українські військові мали виші шанси долати ворога.

Оскільки ворог регулярно атакує Україну з моря, то нам гостро необхідними були також протикорабельні ракети. У цьому випадку Резніков має на увазі "Гарпуни".

Впевнений, що бойове братерство "Гарпунів" і наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу,

– додав Резніков.

Міністр оборони зауважив, що прагнув би, щоб у таких ситуаціях зброя була в Україні у більшій кількості та "ще позавчора". А все тому, що кожного дня під час війни ми втрачаємо як цивільне населення нашої держави, так і її захисників і захисниць.

Водночас він додав, що сучасна техніка ніщо без вмотивованих і героїчних людей. Саме завдяки тим, хто готовий боротися за свою країну до останнього, вдається протистояти російській агресії.

Зазначимо, що Україна протистоїть Росії вже 94-й день. За цей час наші захисники і захисниці відправили до пекла низку окупантів, а їхню техніку знищили.

30 тисяч російських військових стали перегноєм

Від початку повномасштабної війни нашим військовим вдалося відправити на той світ 30 тисяч російських загарбників. Круглу цифру вдалося добити упродовж минулої доби, коли лави "двохсотих" поповнили ще 250 бійців країни-агресорки.

Що стосується брухту, то ним стали 1 330 танків, 3 258 бойових броньованих машин, 628 артилерійських систем і 203 реактивні системи залпового вогню, а також 93 одиниці засобів ППО.

Крім того, не дорахуються в армії Росії 207 літаків, 174 гелікоптерів, 503 БпЛА, 116 крилатих ракет, 13 кораблів, 2 226 автомобілів і автоцистерн, а також 48 одиниць спеціальної техніки.

Переконані, що з кожним днем протистояти ворогові буде легше бодай з технічної точки зору. Водночас не варто забувати, що окупанти наразі стягнули всі свої сили на Донбас і намагаються таки вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Тож там зараз ведуться дійсно запеклі бої.

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