В Україну вже прибула колона допомоги з Польщі

Польща солідарна з Україною у боротьбі з російськими окупантами. Вона відправила боєприпаси для Збройних сил.

Про це заявив Міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак. Він запевнив, що українці вже отримали зброю.

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"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже надійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", – сказав Блащак.

Відповідь української армії

ЗСУ повідомили, що це є важлива підтримка суверенітету. Вони подякували Польщі.

"Збройні Сили України вдячні Народу, Президенту, Парламенту, Уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Республіки Польща за важливий військовий дар Польщі та за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом", – написали у Генштабі ЗСУ.

Текст публікації Генштабу ЗСУ у фейсбук

Міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак: "Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже надійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії".

Збройні Сили України вдячні Народу, Президенту, Парламенту, Уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Республіки Польща за важливий військовий дар Польщі та за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

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