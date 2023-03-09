Похолодання повертається: синоптики попередили про зниження температури
Джерело:Укргідрометцентр
У середу в Україні значно зросла температура повітря. Тепло прогнозують на щонайменше декілька днів. Водночас синоптики попереджають, що вже незабаром може похолодати.
У березні знову похолодає
За прогнозом синоптиків, уже наприкінці тижня в Україні знову похолодає. Вночі п'ятниці на Півночі до -4 градусів.
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Втім, вдень у більшості областей ще доволі-таки висока температура. На Півдні ще +16 градусів.
За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 12 березня, стовпчики термометра знову опустяться. У частині західних областей лише +2...+4 градуси.Окрім того, можливий сніг з дощем.
Тож про значне тепло, як у попередні дні, поки що не йдеться. Навіть на Півдні температурний максимум лише +9 градусів.