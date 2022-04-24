В Україну йде потепління до +23 градусів: прогноз погоди на 25 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 25 квітня, буде дощовою та сонячною. Синоптики прогнозують у західних і північних регіони опади, а на Сході та Півдні – сухість.
Повідомляють також про потепління на всіх території держави. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
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Погода в областях України
На Заході передбачають слабкий дощ з грозами, температура становитиме +16…+19 градусів. У східних регіонах буде сонячно та тепліше – вдень +19...+22 градуси.
Північні області також потраплять під опади, позначки на термометрах покажуть +18...+21 градус. На Півдні – сухо, там варто очікувати потепління – +20..+23 градуси.
У столиці України 25 квітня дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18…+20 градусів.
Погода у містах України 25 квітня
Ужгород – +16...+18
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +19...+21
Вінниця – +18...+20
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +19...+21
Суми – +19...+21
Полтава – +19...+21
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +19...+21
Харків – +19...+21
Київ – +18...+20