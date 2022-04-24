В Україну йде потепління до +23 градусів: прогноз погоди на 25 квітня

Погода в Україні у понеділок, 25 квітня, буде дощовою та сонячною. Синоптики прогнозують у західних і північних регіони опади, а на Сході та Півдні – сухість.

Повідомляють також про потепління на всіх території держави. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода в областях України

На Заході передбачають слабкий дощ з грозами, температура становитиме +16…+19 градусів. У східних регіонах буде сонячно та тепліше – вдень +19...+22 градуси.

Північні області також потраплять під опади, позначки на термометрах покажуть +18...+21 градус. На Півдні – сухо, там варто очікувати потепління – +20..+23 градуси.

У столиці України 25 квітня дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18…+20 градусів.

Погода у містах України 25 квітня

Ужгород – +16...+18

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +19...+21

Вінниця – +18...+20

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +19...+21

Суми – +19...+21

Полтава – +19...+21

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +19...+21

Київ – +18...+20



Погода в Україні 25 квітня / Дані Укргідрометцентру