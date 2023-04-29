Жодних заморозків: в Україну увірветься весняна спека

Уже незабаром розпочнеться останній місяць весни. За прогнозом синоптиків, він буде теплим. Ба більше, вже у перші травневі дні сильно пригріє.

У частині областей продовжить дощити. Однак, нічні морози вже не дошкулятимуть.

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У травні прогнозують справжню весняну спеку

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі понеділка, 1 травня, прийде відчутне потепління. Так, жодні заморозки вже не очікуються. Найнижча температура – +4...+6 градусів. Такі показники прогнозують на Заході та Півночі. Тим часом на Півдні та Сході до +9 і +10 відповідно.

Вдень, звичайно ж, значно більше. На всій території України повітря прогріється до понад 15 градусів тепла. У більшості областей навіть прогнозують +16...+18, а подекуди навіть +19...+21. Найтепліше у перший день травня буде на Закарпатті.

Орієнтовний прогноз погоди на 1 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що вже у вівторок майже у всіх областях України температура сягатиме +17...+19 градусів. До речі, на Заході та Сході можливі короткочасні дощі.

Орієнтовний прогноз погоди на 2 травня / Скриншот з Укргідрометцентру