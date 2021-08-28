Україну заливатиме дощами: на Заході можливі підтоплення

В Україні у неділю, 29 серпня, прогнозують значні дощі в низці регіонів. Водночас через опади варто очікувати підйом води на річках.

Значні дощі в Україні

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про небезпечні метеорологічні явища у чотирьох областях і в Карпатах.

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За даними Укргідрометцентру, 29 серпня вночі на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях значні дощі,

– зазначили рятувальники.

Підйом води на річках

У ДСНС додали, що 29 – 30 серпня, внаслідок великої кількості опадів, очiкуються пiдйоми рiвнiв води:

на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області), рiчках басейнiв Прута та Сiрету (Івано-Франківська, Чернівецька області) на 0,2 – 1,0 метра;

на рiчках басейну Днiстра (Львiвської, Iвано-Франкiвської області) на 0,3 – 1,3 метра, без негативних наслiдкiв. У мiсцях проходження значних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку;

на річці Прип'ять у створі поста Річиця (Волинська область) з добовою інтенсивністю 1 – 5 сантиметрів з можливим досягненням відмітки виходу води на заплаву та часткового затоплення пасовищ.

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