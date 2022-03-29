Україну запросили на зустріч ради НАТО

Незабаром, 6 – 7 квітня, відбудеться засідання Північноатлантичної ради (NAC) на рівні міністрів закордонних справ. Україна отримала запрошення до участі у події.

У штаб-квартирі НАТО 6 – 7 квітня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Північноатлантичної ради. Головуватиме на зустрічі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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Виступ України

Міністра закордонних справ України запросили взяти участь у першій сесії 7 квітня. До нього приєднаються колеги з Австралії, Фінляндії, Грузії, Японії, Республіки Корея, Нової Зеландії, Швеції.

Участь у засіданні також візьме Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки або віцепрезидент Єврокомісії. Також повідомляється, що учасники зможуть бути присутніми на засіданні завдаки відеозв'язку.

Детальна програма зустрічі NAC з'явиться на сайті НАТО 5 квітня.

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