В Україну завезли напій, який може викликати рак і анафілактичний шок

В Україну завезли концентрований сироп для напоїв з небезпечним складником. Він містить занадто багато барвника E 124, який погано впливає на здоров'я.

Небезпечний продукт зафіксували на прилавку магазину у Києві. Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Дивіться також В Україну завезли отруйний арахіс з Єгипту: чим він небезпечний

Подробиці інциденту

У відомстві повідомили, що отримали відповідне повідомлення через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF. Лист був датований 26 січня 2023 року.

У концентрованому напої з Франції виробництва GEORGES MONIN, який привезли в один зі столичних магазинів, перевищений вміст барвника E 124 (Понсо 4 R).

Чому цей барвник небезпечний

Харчова добавка E 124 (Понсо 4R) – барвник синтетичного походження, який має яскраво-червоний колір.Добавка E 124 широко використовується у кондитерській та продуктовій промисловості. Однак у США, Фінляндії, Норвегії й деяких інших країнах, барвник E 124 входить до списку заборонених речовин, як канцероген, що може спровокувати розвиток онкологічних захворювань.

Крім цього, добавка E 124 є сильним алергеном, і може викликати анафілактичний шок чи приступ задухи в астматиків і людей з неприйняттям аспірину. Також вона призводить до підвищення гіперактивності дітей.

Що робити, якщо помітили на прилавках цей товар

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області закликало підприємців регіону повідомити у випадку отримання цього товару й негайно вилучити його з обігу відповідно до статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Оператори ринку зобов'язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність компетентний орган (Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області), що передбачено частиною 3 статті 20 даного Закону,

– мовиться у повідомленні.

Якщо ви помітили його на полицях магазинів, як споживач, радимо вам зробити зауваження менеджеру, продавцю чи власнику магазину. Якщо це не допомагає, ви також можете надіслати заявку до Держпродспоживслужби.