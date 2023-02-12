Укренерго не надало обмежень на споживання електроенергії на 13 лютого: що це означає
Джерело:ДТЕК
У більшості областей 12 лютого не вимикали світло. На наступний день, тобто завтра, Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії.
У ДТЕК повідомили, що це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
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Відключення світла не закінчилося
Зауважимо, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно з стабілізаційними графіками.
Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль додав, що у понеділок не буде обмежень й на Рівненщині.
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону розповів, що крім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є мережеві обмеження, через які у низці областей вимкнення світла можуть бути й зараз.
Він заявив, що ще залишаються не відремонтованими повністю багато точок, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Це, наприклад, Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя.
Чому не вимикали світло 12 лютого
Виконавчий директор ДТЕК розповів, що у неділю, 12 лютого, не відключали світло завдяки поєднанню низки чинників: збільшення генерації, зниження споживання через вихідний і потепління, а також через ремонт.
14 ракетна атака на енергосистему України
- Російські війська 10 лютого здійснили чергову масовану ракетну та дронову атаку на енергетичні об'єкти. Окупанти пошкодили об'єкти критичної інфраструктури у шести областях України.
- Загарбники поцілили в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також до високовольтної інфраструктури у шести регіонах. У багатьох областях запровадили аварійні відключення електрики під час атаки.
- У компанії ДТЕК уточнили, що внаслідок нічних та ранкових атак росіян було пошкоджено чотири ТЕС. Внаслідок чого поранення отримали двоє працівників, їм оперативно надали допомогу.
- Нагадаємо, що через ракетний обстріл Рівненська та Південноукраїнська АЕС зменшили вироблення електрики, а на Хмельницькій АЕС зупинили роботу одного з реакторів.