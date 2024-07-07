Укренерго змінило графік відключень на сьогодні

В Україні продовжують застосовувати погодинні графіки відключень електроенергії. Найчастіше вони діють протягом усією доби. Втім, бувають винятки.

Ще вчора, 6 липня, в Укренерго повідомили, що у неділю відключень світла не буде з 7:00 до 15:00. Очікувалося, що графіки розпочнуть працювати з 15:00.

Дивіться також В Одесі вимкнули світло просто під час концерту Дорофєєвої: момент завірусився в мережі

Що змінилося

Втім, сьогодні вдень стало відомо, що українці пробудуть зі світлом ще додаткову годину. Відключення не передбачені до 16:00.

За розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні (7 липня) до 16:00 погодинні графіки не застосовуватимуть,

– йдеться у повідомленні компанії.

Раніше в Укренерго пояснювали, що причиною скасування відключень є знижене споживання у вихідний день, а також збільшення генерації електроенергії на сонячних електростанціях.

Крім того, в компанії зазначали, що вже наприкінці липня частина генерації електрики буде виведена з ремонтів, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків. У 20-х числах липня планується вихід в роботу генеруючих установок, що зменшить дефіцит в енергосистемі.

Нагадаємо, що основна причина застосування обмеження – наслідки кількох цьогорічних ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучають імпорт та аварійну допомогу з країн Європи. Однак цих заходів недостатньо.

Міжнародний валютний фонд очікує, що у 2024 році середній дефіцит електроенергії в Україні сягатиме близько 10 відсотків. Водночас у фонді вважають, що надалі він зменшуватиметься. Він поступово знизиться протягом 2025 року і буде усунений до початку 2026 року.