Укргазбанк готовий віддати всі рублі окупантам, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою

Укргазбанк заявив, що готовий віддати всю готівку в рублях російським військовим, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю.

У банку наголосили, що окупантам бракує мотивації, тому там вирішили “підштовхнути” військових до прийняття вірного рішення.

До теми Хакери виклали 28 гігабайтів Центробанку Росії: в НБУ пояснили, чим це загрожує окупантам

Укргазбанк готовий заплатити російським військовим більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Навіть більше тієї посмертної виплати, на яку спромоглася РФ.

До того ж, разом з грошима окупанти отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять тільки-но піднімуть зброю в Україні.

Для цього потрібно небагато – здатися в полон нашим героїчним Збройним Силам України та віддати всю техніку та зброю. Виплати гарантуємо лише готівкою, бо знаємо, що не всі картки в Росії працюють,

– написали в Укргазбанку.

Працівники банку додали, що готові запропонувати кожному російському загарбнику, який пристане на їхню пропозицію та наважиться здатися в полон зі зброєю та технікою, по 100 тисяч рублів готівкою.

Вони звернулися до російських військових: "Здавайтесь і здавайте зброю, бо це ваш шанс зробити бодай єдиний гідний вчинок у своєму нікчемному житті та заробити гроші для родини "на цукор".

У банку зазначили, що для українців рублі тепер не мають жодної цінності, а спалювати їх – не екологічно. Також там висловили сподівання, що інші українські банки долучаться до такої ініціативи.

До слова, СБУ оприлюднила відео ще з одним полоненим російським військовим, який начебто їхав на "навчання". Солдат каже, що тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років ув'язнення.

Відео до теми – На Херсонщині окупанти роздають пенсію рублями: