Укріплювали фундамент: на Закарпатті під ґрунтом загинула жінка

У Закарпатській області 23 серпня під час земельних робіт засипало 3 людей. На місце трагедії прибули рятувальники, однак одну з постраждалих врятувати не вдалося.

Рятувальники отримали інформацію про подію 23 серпня о 17:53. Трагедія трапилася, коли люди укріплювали фундамент житлового будинку.

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Чому сталася трагедія

Під час робіт, на території приватного господарства у місті Перечин, відбувся зсув ґрунту. У результаті цього землею засипало 3 людей.

Місцеві мешканці та рятувальники прибули на місце. Вони вивільнили чоловіка і жінку, які зараз перебувають у лікарні. Ще одну жінку не вдалося врятувати – вона загинула.

Що кажуть у поліції та лікарні

За інформацією "Суспільного", будинок укріплювали люди, що мешкають там. Водночас у поліції зазначили, що засипало не 3, а 4 людей. Речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан розповіла, що під ґрунтом опинився чоловік, його донька та 2 онуків.

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Директор Перечинської районної лікарні Михайло Лабич повідомив, що в чоловіка незначні ушкодження. Однак потерпіла жінка має сильний забій грудної клітки.

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