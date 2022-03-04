Укріплюємось та щодня стаємо сильнішими, – мер Василькова про ситуацію у місті

4 березня 2022 , 18:36
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Джерело:

"Рада"

На Київщині російські окупанти продовжують обстрілювати Васильків балістичними ракетами. Однак місто укріплюється та щодня стає сильнішим.

Про це розповіла мер Василькова Наталія Баласинович. Варто зауважити, що гуманітарна ситуація у місті є нормальною. 

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"Продуктів вистачає. Звичайно, у магазинах є не увесь перелік необхідних продуктів, не всі аптеки працюють. Однак загалом можна знайти усе необхідне", – розповіла міська голова. 

За словами Баласинович, у Василькові також організовують волонтерську допомогу. 

Ми укріплюємось, готуємось і чекаємо, що скоро усе це закінчиться. Однак стаємо з кожним днем сильнішими,
– наголосила вона. 

Баласинович також додала, що лікарня у місті працює у посиленому режимі. Там приймають хворих та роблять усі необхідні операції. 

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Автор: Тетяна Кійовська