До та після ремонту: як у Києві виглядає укриття за 1,3 мільйона гривень – фотопорівняння
Джерело:Олександр Камишін
У Києві майже тиждень триває перевірка укриттів. У Святошинському районі столиці знайшли сховище ремонт якого обійшовся у 1,3 мільйона гривень.
Відповідні фото опублікував міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін. Укриття щойно відремонтували.
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Він зауважив, що завершується 5 день роботи комісії по ревізії укриттів Києва.
Доєднався до роботи комісії у Святошинському районі. Ситуація трохи краща ніж в інших районах де ми вже побували. Більшість укриттів були відкриті. Та до прийнятного стану укриттів ще далеко. З цікавого. Побачив перше свіжо відремонтоване укриття,
– сказав Камишін.
Як виглядає укриття після ремонту за 1,3 мільйона гривень / Фото Олександр Камишін
За даними міністра, станом на 08:00 перевірено 3 821 об'єкт, що складає 82% від загального фонду укриттів Києва.
Менше половини укриттів залишаються з вільним доступом. І ще менше в стані, придатному для прийому населення без суттєвих зауважень до стану,
– додав міністр.
Чи коштує ремонт витрачених грошей
У мережі зауважили, що не побачили на фото оновленого укриття нічого особливого: "два унітази, пластикові двері, лавочки й освітлення".
Водночас укриття "до" було й справді у дуже плачевному стані.
Як виглядало укриття до ремонту / Фото з телеграм-каналів