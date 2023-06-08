До та після ремонту: як у Києві виглядає укриття за 1,3 мільйона гривень – фотопорівняння

У Києві майже тиждень триває перевірка укриттів. У Святошинському районі столиці знайшли сховище ремонт якого обійшовся у 1,3 мільйона гривень.

Відповідні фото опублікував міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін. Укриття щойно відремонтували.

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Він зауважив, що завершується 5 день роботи комісії по ревізії укриттів Києва.

Доєднався до роботи комісії у Святошинському районі. Ситуація трохи краща ніж в інших районах де ми вже побували. Більшість укриттів були відкриті. Та до прийнятного стану укриттів ще далеко. З цікавого. Побачив перше свіжо відремонтоване укриття,

– сказав Камишін.

Як виглядає укриття після ремонту за 1,3 мільйона гривень / Фото Олександр Камишін

За його словами, на ремонт укриття 103м2 витратили 1,3 мільйона гривень. Це з тих 1,2 мільярда гривень про виділення яких казала столична влада.

За даними міністра, станом на 08:00 перевірено 3 821 об'єкт, що складає 82% від загального фонду укриттів Києва.

Менше половини укриттів залишаються з вільним доступом. І ще менше в стані, придатному для прийому населення без суттєвих зауважень до стану,

– додав міністр.

Чи коштує ремонт витрачених грошей

У мережі зауважили, що не побачили на фото оновленого укриття нічого особливого: "два унітази, пластикові двері, лавочки й освітлення".

Водночас укриття "до" було й справді у дуже плачевному стані.

Як виглядало укриття до ремонту / Фото з телеграм-каналів