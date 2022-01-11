"Укрнафта" оскаржила наказ МОЗ про вакцинацію від коронавірусу

Компанія "Укрнафта" олігарха Ігоря Коломойського оскаржила частину наказу Міністерства охорони здоров'я. Він стосується обов'язкової вакцинації співробітників від COVID-19.

Так, про це мовиться у відповідному рішенні Окружного адмінсуду Києва. Його оприлюднили ще 24 грудня 2021 року.

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Що просила "Укрнафта"

Компанія заявила, що не є об'єктом державної власності, тому її, мовляв, не можна включити до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Казали, що відсторонення невакцинованих працівників від роботи матиме лише негативні наслідки для господарської діяльності компанії. Пояснювали, що тоді буде неможливо видобувати нафту й газ в запланованих обсягах.

Рішення суду

Суд задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову.

Зупинити дію наказу МОЗ "Про затвердження Змін до переліку професій, виробництв та організацій, співробітники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням від 1 листопада 2021 року №2393" в оновленні ПАТ "Укрнафта,

– мовиться у рішенні.

Наказ про обов'язкову вакцинацію

Міністерства охорони здоров'я видало наказ про перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою. Він став чинним з 7 листопада 2021 року.

Про працівників яких установ мовиться:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих держадміністрацій та структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

установ і закладів, які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Зауважимо, у жовтні 2021 року в ОАСК вже оскаржували наказ про перелік професій для обов'язкової вакцинації.