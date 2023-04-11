Укроборонпром передав ЗСУ партію артилерійських снарядів, вироблених разом з країною НАТО

11 квітня 2023, 14:08
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Джерело:

"Укроборонпром"

Державний концерн Укроборонпром відправив українським військовим дві партії 125-міліметрових та 122-міліметрових танкових снарядів. Обидва снаряди виробляють спільно з країною НАТО

Про це повідомляє пресслужба концерну. "Вслід за відвантаженою партією танкового 125-міліметрових снарядів, передали у війська чергову партію артилерійського 122-міліметрових боєприпасів", – зазначили у відомстві.

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Снаряди вироблять спільно з країною НАТО

"Обидва снаряди ми виробляємо спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців", – повідомили у пресслужбі.


Чергова партія снарядів / Фото Укроборонпрому


Військовим передали чергову партію снарядів / Фото Укроборонпрому

Що відомо про виготовлення снарядів Укроборонпром

  • Раніше повідомлялося, що ДК "Укроборонпром" разом з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa буде виготовляти снаряди калібру 125 мм для танків.
  • Нещодавно Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн Північноатлантичного альянсу.
  • Зазначалося, що таким чином, Укроборонпром вироблятиме снаряди для танків одразу з двома країнами-членами НАТО.

Автор: Дарина Жданович